Paranaíta sendo bem representada nos Jogos Escolares Matogrossense Fase Estadual

A competição sediada em Lucas do Rio Verde conta com a participação da equipe Feminina de Futsal da Escola Municipal Maria Quitéria representando nosso Município nesse vento esportivo, as atletas estão sob o acompanhamento dos professores Fernando Oliveira, Andreia Silveira e Juliane da Silva.

Segundo relatório da competição, na 1ª fase classificatória em disputa contra Comodoro, Paranaíta venceu por 03 X 00. Após houve empate com a equipe de Confresa por 00 X 00.

Passando às Quartas de Final realizadas nesta quarta-feira 05 de Julho contra Campo Novo do Parecis, vencendo por 02 X 00, onde seguiu para a semifinal. Conforme explica a professora Andreia Silveira, os resultados oficiais estão sendo aguardados, e provavelmente a equipe paranaitense irá disputar contra Lucas do Rio Verde ou Confresa.

Ainda segundo informações da equipe esportiva a goleira Amanda até o momento está invicta sem sofrer nenhum gol. Mais motivo de orgulho para todos nós paranaitenses por ver nossos atletas representar nosso Município com tanta garra e amor através do esporte.

Seguimos na torcida e apoio de nossas atletas em mais esta importante competição!

Assessoria Facebook Prefeitura