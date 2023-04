Fanfarrão? Pessoa não identificada aproveita pânico por causa do Cecília e estoura bombinha de traque no JVCJr causando alvoroço

Após a tentativa de ataque à alunos da escola Cecilia Meireles, bairro Cidade Bela, na manhã desta quinta-feira, 13, um novo episodio envolvendo escolas foi registrado. Por volta de 10 horas, os alunos da escola estadual Jayme Verissimo de Campos Junior, no bairro Cidade Alta, ouviram um disparo de uma bomba e iniciaram uma grande correria. Houve pânico, houve choro, houve corre corre, sem vítimas, mas com muitos alunos passando mal por medo que estivessem sob ataque.

Após a apuração do ocorrido, percebeu-se que “alguém”, teria soltado uma “bombinha” tipo “traque”, que faz um grande barulho, especialmente se for em ambiente fechado. Não foi identificado o autor do disparo, mas a suspeita é que alguém tenha se aproveitado do pânico gerado pelo ataque à escola Cecilia Meireles, para gerar ainda mais pânico.

Da redação

Jornal O Diário