Postagens nas mídias sociais indicam que ataques de ex-aluno do Cecilia Meireles foi planejado

As ameaças feitas por B.B, 20 anos, ex-aluno da escola Cecilia Meireles, em surto psicótico, geraram grande repercussão nas mídias sociais, nas publicações que denunciaram a tentativa de ataque a alunos no início das atividades letivas na manhã desta quinta-feira, 13.

Um dia antes, em sua página pessoal do Facebook, ele havia feito duas postagens emblemáticas que podem indicar que o ataque já estava sendo planejado. Na primeira postagem, pela manhã, por volta de 7 horas, ele mencionou estar “saindo em busca vcs”, enquanto na segunda postagem, por volta das 10 horas, escreveu que “cedo ou tarde serão todos eliminados kkk”.

Em análise de outras postagens de B.B. na mídia social, mostra que muitas delas têm temas ligados à pornografia e, por vezes, à religião. O histórico de postagens de B.B. e as ameaças feitas por ele geram ainda mais preocupação.

O presidente da Câmara de Vereadores, Oslain Dias, o Tuti, esteve na escola para conversar com a direção e tomar pé da realidade concreta. Segundo Tuti, o jovem de 20 anos estaria influenciado pela onda de fakenews que se alastrou no país com ameaças de invasão às escolas, especialmente após dois incidentes com morte registrados em São Paulo e Santa Catarina.

Segundo Tuti, em uma reunião na prefeitura, em relação às escolas municipais, teria ficado definido que os seguranças do período noturno serão alocados nas escolas para ajudar com os cuidados neste período crítico. “Antes cuidar da vida humana do que de patrimônio”, afirmou. Para ele, os pais devem prestar mais atenção com seus filhos em idade escolar, conversarem entre si e esclarecer o que é fake e o que é real. Tuti apóia que ocorram mudanças na legislação para evitar a proliferação de notícias falsas pelas redes sociais.

Quanto às escolas estaduais, a Polícia Militar já mantem uma equipe de ronda escolar, que faz rondas nas proximidades das escolas no sentido de coibir ações como a que ocorreram na quinta-feira (13).