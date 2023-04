Polícia identifica dois mortos e suspeito preso durante força-tarefa contra grupo que aterrorizou cidade de MT e fugiu para o TO

A Polícia Militar do Tocantins e de Mato Grosso identificaram três dos integrantes da quadrilha que atacou a cidade de Confresa (MT) e fugiram para o Tocantins. Eles são Rafael Ferreira Pinto, de 34 anos, e Raul Yuri de Jesus Rodrigues, de 28 anos, que morreram em confronto, e Paulo Sérgio Alberto de Lima, de 48 anos, que foi preso após fazer o funcionário de uma fazenda refém.

Ainda não há informações sobre a quantidade de pessoas que fazem parte da organização. Após o primeiro embate com policiais tocantinenses, o grupo teria se dividido. O cerco policial formado por forças do Tocantins, Mato Grosso, Pará e Goiás criou uma força-tarefa para localizar o grupo, que está na região de Pium, no oeste do Tocantins.

Rafael foi morto na segunda-feira (10), dia em que os criminosos chegaram ao Tocantins, através do rio Javaés, perto de Pium. Raul Yuri também trocou tiros com as forças de segurança e morreu nesta quarta-feira (12). Os corpos ainda estão no IML de Paraíso do Tocantins.

Já Paulo Sérgio foi capturado na tarde de terça-feira, após sequestrar o funcionário de uma fazenda e tentar fugir. Eles foram abordados dentro de um carro. Depois de preso, ele prestou depoimento na delegacia de Paraíso do Tocantins e, segundo a Polícia Civil, foi levado para a Unidade Penal de Palmas.

A polícia informou que o suspeito preso não apresentou advogado, por isso o g1 não conseguiu falar com a defesa dele.

Força-tarefa

A perseguição começou no domingo (9) quando criminosos atacaram a cidade de Confresa, no Mato Grosso. Segundo a polícia, o grupo faz parte de uma quadrilha do ‘novo cangaço’. Fortemente armados, eles atiraram contra a base da PM, incendiaram pneus e tentaram assaltar uma empresa de valores, a Brinks.

A ação conta com forças policiais do Tocantins, Mato Grosso, Goiás e Pará. Homens da PM de Minas Gerais também devem se juntar às buscas nesta quarta-feira (12). Uma base foi montada na sede da fazenda Agrojan e as buscas pelos suspeitos também contam com embarcações e aeronaves.

Nesta terça-feira (11) foram encontrados e apreendidos armamentos de grosso calibre, milhares de munições, coletes a prova de balas e até capacetes de uso militar.

Diante dos riscos, a Polícia Militar orientou que a população da cidade e zona rural evite deslocamentos na TO-080 e estradas vicinais em um raio de 50 km do em torno de Paraíso do Tocantins. Nesta região estão sendo feitos bloqueios.

Ana Paula Rehbein e Patricia Lauris,

g1 Tocantins e TV Anhanguera