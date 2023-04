Polícia Civil identifica e prende autor de homicídio em Apiacás

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (28.03), em Apiacás, no norte do estado, o autor de um homicídio ocorrido no dia anterior no município.

A Delegacia de Apiacás iniciou as investigações após ser comunicada sobre a localização de um corpo, do sexo masculino, caído às margens de uma estrada, na zona rural do município.

Após o isolamento do local, a Polícia Civil começou, ali mesmo, a investigação para tentar identificar a vítima, já que ela foi encontrada nua, sem documentos, e no lugar havia apenas um bilhete com os seguintes dizeres “faz tempo que eu te caçava”.

Depois de identificar o corpo, a equipe policial entrou em contato com os familiares de José Henrique Furtado, 43 anos, que relataram que ele estava trabalhando em uma fazenda, próximo ao local onde o corpo foi encontrado, com um amigo próximo, a quem chamava de ‘compadre’.

Diante dessas informações, os investigadores foram em busca dessa pessoa chamada de compadre pela vítima, que tinha fugido da fazenda. “A partir de daí, a autoria começou a recair sobre o ‘compadre’ da vítima, que havia foragido, aparentemente, sem motivo algum”, relatou a delegada Paula Barbosa.

Com base nas informações coletadas na investigação, a delegada representou pela prisão temporária do suspeito, cujo advogado foi à Delegacia de Apiacás informando que seu cliente iria à unidade policial para prestar declarações. Ao chegar à delegacia, o suspeito recebeu voz de prisão para o suspeito, que permaneceu em silêncio durante interrogatório.

As investigações apontaram que ele matou a vítima, na fazenda, e abandonou o corpo na estrada, acompanhado do bilhete, para tentar tirar a atenção da polícia, e tentando forjar uma motivação não condizente com a realidade.

“Ao deixar o bilhete, o investigado quis fazer parecer que se tratava de um crime de vingança, com a informação de que a vítima era procurada por alguém que queria se vingar dela há muito tempo”, explicou Paula Barbosa.

As investigações continuam, serão ouvidas outras testemunhas e nos próximos dias o inquérito será remetido ao Poder Judiciário com as conclusões finais.

Policia Civil MT – MT