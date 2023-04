Secretário de Saúde de MT é eleito membro titular da diretoria do Conass

O secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, foi eleito nesta quarta-feira (29.03) membro titular da Comissão Fiscal do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). A nova diretoria, presidida pelo secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, toma posse no dia 26 de abril; a eleição vale para o biênio 2023 e 2024.



“É importante essa representatividade, porque isso demonstra que o Estado de Mato Grosso terá uma voz nas decisões e oportunidades providas por meio do Conass. Tenho a convicção de que a nova diretoria seguirá o bom trabalho desenvolvido nos últimos dois anos e torço para que os avanços sejam ainda maiores”, disse Gilberto.



Além do secretário Gilberto Figueiredo, a Comissão Fiscal contará com as secretárias titulares Cecília Smith (SES-RR) e Silvana Vedovelli (SES-AP). Já os secretários Tiago José Mendes Fernandes (SES-MA), Rômulo Rodovalho Gomes (SES-PA) e Antônio Luiz Soares Santos (SES-PI) ocuparão a suplência da Comissão.



Os vice-presidentes eleitos foram: Anoar Samad (SES-AM), Tânia Mara Silva Coelho (SES-CE), Miguel Paulo Duarte Neto (SES-ES), Carmem Zanotto (SES-SC) e Lucilene Maria Florêncio de Queiroz (SES-DF). A Secretaria Executiva do Conass será comandada por Jurandi Frutuoso.



Como representantes do Conass na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estão o titular Miguel Duarte Neto (SES-ES) e o suplente René Santos (Conass). Como representantes no Conselho Consultivo da Anvisa estão a titular Zilda do Rego Cavalcante (SES-PE) e o suplente Sérgio Okane (representante da SES-SP). Como representante na Hemobrás está Leonardo Vilela (Conass).

Ana Lazarini | SES-MT