Motorista pode pedir inclusão de atividade remunerada na CNH de forma online

Os cidadãos que desejam trabalhar como motoristas profissionais podem solicitar para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) a inclusão do Exercício de Atividade Remunerada (EAR) na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O pedido pode ser feito através do aplicativo MT Cidadão.

Para iniciar a abertura do requerimento, é preciso baixar o aplicativo, fazer o cadastro, ir ao menu “Serviços”, e clicar na aba “Meus documentos”. Depois é preciso clicar em “CNH” e, por fim, em “Atividade Remunerada”, e seguir o passo a passo.

Durante o processo de abertura da solicitação, será indicada no aplicativo a clínica credenciada onde o condutor deverá realizar a avaliação psicológica.

Importante ressaltar que o processo para inclusão da atividade remunerada, realizando apenas o exame psicológico, não altera o vencimento da CNH, pois o prazo de validade da carteira está vinculado ao exame médico”, observou o diretor de Habilitação e Veículos do Detran-MT, Alessandro de Andrade.

Desde que o serviço foi disponibilizado de forma online, no ano de 2020, foram abertos 5.153 processos de inclusão de atividade remunerada na CNH pelo aplicativo MT Cidadão.

“Nossa intenção é fazer do Detran um órgão cada vez menos burocrático e com entrega de serviços mais céleres ao cidadão”, destacou o presidente do órgão, Gustavo Vasconcelos.

Serviços online

Além da inclusão de atividade remunerada na CNH, também estão disponíveis de forma online os seguintes serviços do Detran-MT:

Renovação da CNH;

Emissão do Licenciamento (agora impresso de forma online, em papel comum);

Abertura do processo de transferência de propriedade;

Mudança de município;

Abertura do processo de primeiro emplacamento;

Intenção de venda (para veículos adquiridos e emplacados a partir do dia 04/01/2021);

Troca para Placa Mercosul (após abrir o processo pelo aplicativo, o cidadão deve agendar, no próprio aplicativo, o horário e local para fazer a vistoria veicular presencialmente);

Inclusão de financiamento;

Baixa de financiamento;

Renovação para condutor PCD;

Segunda via da CNH;

Troca para CNH definitiva;

Emissão de certidão do condutor;

Solicitação da Permissão Internacional para Dirigir (PID) e muitos outros.

Lidiana Cuiabano | Detran-MT