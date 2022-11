Governo de MT publica decreto com redução de expediente em dias de jogos do Brasil

O Governo de Mato Grosso publicou, em edição extra do Diário Oficial nesta sexta-feira (11.11), decreto com redução de expediente nos órgãos e entidades do Poder Executivo nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar (Qatar).

O decreto versa sobre os jogos da primeira fase do mundial, composta por três partidas.

Conforme a publicação, nos dias em que os jogos ocorrerem no período vespertino (15h, no horário de Cuiabá), 24 de novembro e 2 de dezembro, o expediente será das 7h30 às 13h. Já no dia 28 de novembro, quando o jogo está marcado para 12h, o expediente será das 7h30 às 11h.

O expediente nos demais jogos da Seleção será informado conforme a equipe for se classificando para as fases seguintes do Mundial.

Segundo o decreto, cabe aos dirigentes dos órgãos e entidades com serviços considerados essenciais preservar e manter o funcionamento das atividades.

Camilla Zeni | Secom-MT