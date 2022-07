Projeto institui ensino gratuito da língua inglesa a profissionais de turismo de MT

O deputado estadual Valdir Barranco (PT) apresentou na última quarta-feira (22), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (Almt), o Projeto de Lei 617/2022 que institui a criação do programa “Inglês Básico” que visa oferecer curso básico de inglês gratuitamente para os profissionais envolvidos com o setor do turismo no Estado de Mato Grosso.

De acordo com o projeto, consideram-se profissionais envolvidos com o turismo aqueles que atuam nas áreas de hotelaria, transporte, gastronomia e lazer, como recepcionistas, porteiros, taxistas, motoristas, garçons, guias, artesãos, entre outros.

A capacitação será oferecida por meio de celebração de parcerias com organizações da sociedade civil e empresas privadas. Consta na proposta, o Estado do Mato Grosso é conhecido pelo ecoturismo e tem como principais cidades: Chapada dos Guimarães, Nobres, Campo Novos do Parecis, Vila Bela da Santíssima Trindade, Barra do Garças, etc. “Mesmo durante a pandemia, o território mato-grossense recebeu muitos turistas. E com a retomada da circulação de viajantes, a tendência é que o Estado passe a receber ainda mais visitantes após a baixa provocada pela pandemia”, citou Barranco.

“Cabe ao Poder Legislativo estadual propor medidas que favoreçam a capacitação de profissionais envolvidos com a área do Turismo. Este projeto tem como objetivo solicitar, junto ao Poder Executivo, que este ofereça cursos básicos de inglês gratuitamente aos profissionais”, destaca o deputado.

“Assim, é importante que os profissionais envolvidos com o turismo estejam preparados para prestar seus serviços aos turistas estrangeiros. E nem todos os trabalhadores dos setores relacionados com atividades turísticas tiveram a oportunidade de aprender a língua inglesa, que permite melhor comunicação com os visitantes de outros países”, finalizou o deputado.

Gabinete do deputado Valdir Barranco