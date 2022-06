Piloto de motocross morre após sofrer grave acidente em prova em Juara

O piloto de Motocross Weliton Carvalho Da Silva, de 32 anos, morreu após sofrer um acidente na tarde de ontem (26) quando participava da 4ª Etapa do Campeonato Mato-Grossense de Motocross que acontecia na pista “Ivan Delarica” no município de Juara. Na queda ele sofreu uma grave lesão no pescoço.

A etapa era transmitida ao vivo pelas redes sociais e vídeos divulgados mostram a exatidão da queda. Outro piloto, Cláudio Prudente também se feriu durante a prova e permanece sob cuidados médicos.

Weliton que é da cidade de Mirassol Do Oeste, perdeu o controle da moto em uma rampa e caiu na pista quando completava uma volta, e mesmo recebendo os primeiros socorros ainda no local, o piloto não resistiu e veio a óbito no hospital para onde foi levado, causando muita dor e tristeza aos amigos e familiares, como também para a comissão organizadora do evento.

O locutor oficial do Motocross Mato-Grossense, João Paulo Morini que narrava o evento, pediu atenção e compreensão das pessoas e dos demais participantes para que o evento fosse encerrado em respeito ao piloto e seus familiares, a Federação de Motociclismo do Estado do Mato Grosso cancelou toda a programação, inclusive o Show de Gilmar Flores, “Joaninha”, que estava previsto para acontecer logo após o encerramento da competição.

“Infelizmente, o piloto Welinton Carvalho, de Mirassol D’0este, tentava fazer um triplo de nacional, errou a recepção e acabou não soltando da moto. O tombo foi muito feio e houve uma lesão seríssima em seu pescoço, que levou ele a óbito. Perdemos um grande companheiro”, disse Morini.

A federação Mato-grossense de Motocross emitiu uma nota lamentando profundamente a morte do piloto.

Juína News