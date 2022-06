Câmara concede Moção de Congratulações com a Dra. Isane

A Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta aprovou na sessão ordinária de terça-feira (07.06) a Moção 44/2022 de autoria da vereadora Ilmarli Teixeira em Congratulações com a Dra. Isane Vera Karsburg pelos relevantes serviços prestados e extrema dedicação e empenho com que realiza seus trabalhos em nosso município.

Em seu pronunciamento, a vereadora Ilmarli Teixeira apresentou o currículo da sua homenageada. Isane Vera Karsburg é natural de Restinga Seca/ RS. licenciada em Ciências Biológicas (UFSM), Mestre em Agronomia (UFSM) e Doutora em Genética e Melhoramento e desde 2006 é professora efetiva na UNEMAT Campus de Alta Floresta.

Além das atividades de ensino nos cursos de Agronomia e Biologia, tem realizado pesquisas na área de Genética de Plantas. Há 11 anos vem promovendo trabalhos voltados na preservação de orquídeas da região, por meio de propagação via semente, com uso de meios de propagação alternativa, para facilitar o acesso a comunidade. Parte das mudas produzidas tem sido reintroduzidas em Escolas públicas com árvores, Asilo e parque. Além de ofertar cursos visando a preservação das orquídeas.

Conforme a Moção, Dra. Isane tem trabalhado também com avaliações de toxicidade de solo e água utilizando bioindicadores vegetais, visando melhor qualidade de vida. A professora da UNEMAT tem projetos junto à comunidade que visam uso de recursos naturais da região para produção de substrato para orquídeas. Os projetos são diretamente relacionados com o meio ambiente que visem o reuso como com o projeto Vida aos Vidros, que tem por objetivo dar um novo destino que não seja o lixo.

Atualmente, Dra. Isane coordena também o projeto de Residência Pedagógica Biologia pólo de Alta Floresta, com 15 bolsas ofertadas a nossos acadêmicos do curso de Biologia, que permite uma melhor preparação para seguir a carreira docente. É subcoordenadora do projeto Futuras cientistas no Mato Grosso, projeto que visa incentivar meninas do ensino médio a cursarem cursos de ciência e tecnologia, reduzindo a desigualdade de gênero nesses setores. E participa de projetos de pesquisa, é professora do Programa de Pós Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas, responsável pelo Laboratório de Citogenética e cultura de tecidos vegetais, Curadora do Orquidário Alta-florestense com mais 6000 planta e é Diretora da Faculdade de Ciências Biológicas e Agrárias.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa