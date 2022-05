Cattani se reúne com vice-governador para tratar de obras na MT-010, estrada que pode ser alternativa para BR-163

O deputado estadual Gilberto Cattani (PL) se reuniu com o vice-governador Otaviano Pivetta (sem partido) para tratar das obras da rodovia MT-010. De acordo com o parlamentar, a pavimentação e construção de pontes deixará a estrada apta a ser uma alternativa à BR-163 na região norte mato-grossense, trecho com grande frequência de acidentes.

“Foi uma importante reunião com o vice-governador, em que tratamos sobre as obras da MT-010, que pode ser um corredor para os moradores da região e esta alternativa de estrada paralela à BR-163”, explicou o deputado.

Desde que assumiu seu mandato em 2021, Cattani tem cobrado o governador Mauro Mendes (União) e o secretário de Estado de Infraestrutura Marcelo de Oliveira, sobre a pavimentação do trecho da Rodovia MT-010, que atende municípios como Tapurah, São José do Rio Claro, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, região com forte produção de soja, milho, pecuária, suínos e frango.

A obra, segundo o parlamentar, garantirá o segundo acesso pavimentado no norte do estado, além da BR-163, que hoje está sobrecarregada e que precisa da urgente duplicação.

Nesta terça-feira (17) um grave acidente entre um ônibus e uma carreta na BR-163, em Sorriso, deixou 8 mortos e vários feridos.

Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Transportes (CNT) aponta que a BR-163 é hoje a rodovia em que acontecem mais acidentes com vítimas fatais em Mato Grosso.

Ainda conforme a CNT, apenas em 2021, o número de mortes na BR-163 chegou a 223 no Estado.

Gabinete do Deputado Gilberto Catani