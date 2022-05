Setor de bares e restaurantes espera aumento de 30% no faturamento

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MT) trabalha com a expectativa de crescimento de faturamento de 30% neste mês, considerado por ser um dos melhores período para o comércio, por ser dedicado às mães.

Em Mato Grosso, se espera um aumento de 30%, segundo a presidente da Abrasel-MT, Lorenna Bezerra. “Finalmente, podemos dizer que estamos começando a superar as consequências causadas durante a pandemia. E datas assim são extremamente importantes para manter esse ânimo e para percebermos o reaquecimento do mercado. O setor está preparando tudo com muito carinho para receber as famílias nesse dia tão especial”, destaca.



Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são as cidades com as melhores expectativas. No Distrito Federal, a expectativa é de 60% de aumento na comparação com 2021. Em duas capitais do Nordeste, Fortaleza e Recife, a expectativa também é positiva e o setor espera 35% e 20% de aumento respectivamente sobre 2021.

A comparação com 2019, último dia das mães antes da pandemia, também deve ser positiva. Em Belo Horizonte a expectativa é de 20% a mais do que o faturamento registrado em 2019. Em São Paulo e no Rio de Janeiro também há otimismo: a média de faturamento deve ser 15% maior em relação a 2019.

Segundo o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, a expectativa de bom resultado é motivada pelo avanço da vacina e pelo fim das restrições impostas. “O Dia das Mães é o segundo melhor dia do ano em relação ao movimento nos restaurantes, ficando atrás somente do Dia dos Namorados. Este ano a gente está caminhando para o fim da pandemia. E o fim das restrições, somado à vacina, gera ainda mais confiança para consumidor, que deve voltar a encher as mesas dos restaurantes nessa data especial”, diz.

Redação do GD (Com informações da assessoria)