Com sequência didática Escola Futuro Feliz incentiva hábitos de higiene pessoal

Com o objetivo de incentivar hábitos de higiene pessoal, a Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Futuro Feliz realizou na sexta-feira (18.03) a sequência didática de uma boa higiene bucal e corporal. denominada Higiene e Saúde.

A ação envolveu os 320 alunos atendidos pela unidade escolar, do Pré II ao 3º ano e teve a finalidade de demonstrar a importância do cuidado com o próprio corpo, principalmente a manter diariamente práticas de higiene.

Para desenvolver as ações da sequência didática, a escola contou com a efetiva participação dos profissionais da educação lotados na escola, e a parceria entre a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte com a Secretaria Municipal de Saúde que disponibilizaram profissionais para ministrarem palestras educativa.

De forma lúdica e utilizando vídeos educativos, brincadeiras cantadas, rodas de conversa, leitura e interpretação oral e escrita, e palestras, os profissionais de ambas as secretarias demonstraram aos alunos a importância de uma boa higiene bucal e corporal. A Secretária Ana Carina, parabenizou a iniciativa da escola, destacando que a equipe da Secretaria de Saúde, realizou brilhante trabalho proposto pela parceria, e que a mesma está disponível, para eventos futuros.

