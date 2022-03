Canadá vai abrir mercado para importação de carne bovina e suína do Brasil

Canadá autorizou o início da importação de carne bovina e suína in natura do Brasil. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (14/03) pelo Governo Federal, por meio da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que está em viagem ao Canadá. Com isso, o Brasil ultrapassou a marca de 200 novos mercados externos para produtos agropecuários abertos desde o início de 2019.

Para a carne bovina, a exportação está liberada para todos os estados que ainda fazem a vacinação de seus rebanhos contra a febre aftosa, além de Santa Catarina, que foi o primeiro estado reconhecido como livre da doença sem vacinação. Os demais estados que tiveram esse status reconhecido no ano passado ainda precisam passar por um processo de reconhecimento canadense.

No caso da carne suína, por enquanto a exportação só está autorizada para os frigoríficos de Santa Catarina, único estado que já é reconhecido como livre de febre aftosa, peste suína clássica e peste suína africana. O ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) já entrou com um pedido de reconhecimento dos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul como estados livres dessas três doenças.

No encontro com o Vice-Ministro da Agricultura do Canada, Paul Samson, foram tratados temas como sustentabilidade e cooperação entre os dois países na área de pesquisa e tecnologia. O destaque se deu pela liderança do Brasil e do Canadá e seus comprometimentos com uma agricultura segura, baseada na ciência e sustentável e à atuação do Brasil durante a Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU e a COP26.

Fertilizantes

Na viagem a Ottawa estão previstas reuniões com presidentes de empresas produtoras e exportadoras de potássio instaladas no país para conversar sobre a possibilidade de aumentar as exportações de potássio para o Brasil.

Gov.br – Com informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento