Secretaria de Educação realiza o 1° Encontro de Formação Continuada em Educação Especial

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura está promovendo o 1° Encontro de Formação Continuada em Educação Especial. Ao todo, participam 78 profissionais que atendem alunos com deficiência, nas salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) da rede municipal de educação. As ações formativas promovidas pelo Centro Municipal de Educação Especial Inclusiva de Sinop – CMEEIS, ocorrerão durante todo ano.

A proposta é buscar estudos mais avançados, a fim de embasar o atendimento dentro da complexidade e das especificidades que os alunos público-alvo da Educação Especial apresentam. Dentre os conteúdos abordados estão, práticas de atendimento na sala de AEE; encaminhamento das demandas dos alunos com deficiência e orientações gerais sobre a legislação pertinente aos atendimentos da educação especial

A proposta da iniciativa é promover encontros e vivências, oportunizando o diálogo e a troca de experiências com todos os profissionais da educação municipal que atendem alunos com deficiência, para que possam aprimorar as metodologias e fortalecer os trabalhos em rede.

A secretária Sandra Donato, ressaltou a importância da capacitação continuada dos servidores e avaliou positivamente esse momento de formação. “Os investimentos na formação continuada dos profissionais da educação especial são essências para o andamento dos bons trabalhos. Entendemos que cuidar e capacitar os nossos servidores, é de vital importância para construirmos, juntos, uma educação pública de qualidade, e esse tem sido um dos focos da gestão”, destacou.

Para a coordenadora do Centro Municipal de Educação Especial Inclusiva de Sinop – CMEEIS, Daniely Gimenes V. Rialto, essas formações são imprescindíveis no trabalho realizado no dia a dia. “A formação continuada para nós professores é essencial, pois oferece a reflexão sobre nossa prática pedagógica, onde buscamos conhecimento acerca das dificuldades, das singularidades e da diversidade de nossos alunos. As ações formativas desempenham um papel fundamental para a construção de saberes e um repertório metodológico que possibilita a atuação do professor na Educação Especial de maneira inclusiva” frisou.

Simultaneamente a essa capacitação, a pasta está desenvolvendo diversos encontros, formações e palestras.

Ana Rodrigues – Assessoria