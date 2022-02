PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ ENTREGA MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO

O departamento municipal de Esporte recebeu na data de ontem (24/02) uma grande quantidade de materiais esportivos, que foram adquiridos com recursos próprios através de um processo licitatório.

Na entrega esteve presente os professores que fazem parte do quadro de esporte do município, a secretária municipal de esporte Adriana e o prefeito Bruno Mena que além de acompanhar conferir item por item levantando a questão de qualidade.

Foram mais de 80 mil reais investido em materiais para o esporte do município, materiais esses que são Bolas para várias modalidades, como Futebol, Futsal, Vôlei, Vôlei de praia, handebol, basquetebol, basquetebol Crossover, em destaque também para materiais para a natação, para o atletismo, o xadrez, redes para todas modalidades, beach tênis entre os materiais destinados aos professores para trabalharem com os alunos.

Em conversa com o Prefeito Bruno Mena ele salientou a importância do esporte no município “Um sonho que estou realizando, fui um esportista em Matupá na época ainda do consagrado tiãozinho e nessa época aprendi a valorizar e dar importância ao esporte, pois ele abre portas para o futuro da garotada, hoje entrego esses materiais para dar apoio ao nosso esporte.” finalizou Bruno.

Já a Secretaria de Esporte Adriana agradeceu a aquisição “ Esses materiais são de grande importância para trabalharmos com todas as modalidades já existente e ainda tem matérias que vão nos dar poder para aumentar ainda mais os esportes, vamos ter agora natação, o beach tênis entre outros, são todos materiais oficiais e de alta qualidade, aqui fica os meus agradecimentos ao Prefeito Bruno Mena, pois nunca antes na história do esporte matupaense teve tanto investimento no esporte e olha que já trabalho aqui a muito tempo.”

Os materiais esportivos estão no Programa de Aperfeiçoa Matupá, onde vem adquirindo através de planejamento e necessidade, materias para todas as áreas e secretarias do município, essa semana estão sendo distribuídos tablets para as escolas municipais, como também para equipe de obras novos equipamentos para equipe de jardinagem e para obras e agora materias esportivos.

Cesar Silva