Deputado Claudinei viabiliza 1° caminhão próprio para a Polícia Civil de Mato Grosso

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) formalizou a entrega de caminhão para a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC), na frente da Academia de Polícia (Acadepol), em Cuiabá, nesta última quarta-feira (16). O veículo foi adquirido com emenda de R$ 649 mil destinada pelo parlamentar à instituição e contou com a presença do diretor-geral e diretora de execução estratégica, Mário Dermeval e Daniela Maidel, e o secretário Adjunto de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), Wylton Massao Ohara, servidores e convidados.

Ele explica que dos quase R$ 4 milhões destinados nos últimos dois anos para a instituição que ele pertence há quase 20 anos, R$ 990 mil foi para aquisição de mobiliários e equipamentos para mais de 20 delegacias do interior de Mato Grosso, sendo que a instituição adquiriu 413 mesas, 280 cadeiras, 36 longarinas, 131 estantes e 230 armários de aço, 27 microondas, 27 fogões, 295 ares-condicionados de 12.000 BTU e 129 de 18.000 BTU e 61 bebedouros.

“Destinamos essa emenda para contribuir com as delegacias que necessitavam de reforço com novos móveis, bebedouros, cadeiras, mesas, aparelhos de ar condicionados, entre outros. E a Polícia Civil teve que levar tudo em um caminhão para serem distribuídos nas delegacias do interior e, assim, surgiu essa solicitação da instituição nos pedir um veículo próprio”, comenta Claudinei que parabenizou toda a diretoria e equipe que fazem a diferença em Mato Grosso no fortalecimento da instituição.

Dinâmica – De acordo com Dermeval, o último caminhão utilizado pela instituição foi aproveitado por seis anos, em que rodou mais de 200 mil km pelo interior do Estado. “Vimos a necessidade da substituição de um caminhão próprio e de qualidade. E agora, recebemos esse veículo extremamente adequado, com plataforma que possibilitará o transporte. Tanto que são os policiais civis que administram e transportam e viajam por todo o Mato Grosso. Assim, não será mais necessário depender de empréstimo de veículo”, declarou o diretor-geral.

Ele explica que o novo veículo servirá para levar materiais novos comprados de forma considerável pela instituição para serem conduzidos para as delegacias do interior, como, também, trazer os materiais inservíveis para a efetiva baixa dentro do sistema da Polícia Civil, sendo que a instituição está em fase de renovação na área de infraestrutura.

SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS / Gabinete do deputado Delegado Claudinei