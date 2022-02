Nininho Faz Compromisso De Destinar R$ 300 Mil Para Construção Da Sede Social Da Associação Dos Trilheiros Da Floresta

O deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), o Nininho, recebeu na noite de sexta-feira (4) de alguns membros da Associação dos Trilheiros da Floresta o pedido de apoio para a construção da sede social da entidade.

A reunião aconteceu no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta e contou com a presença do prefeito Valdemar Gamba (PSD), e dos vereadores Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, presidente do Legislativo Municipal, Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos) e Leonice Klaus dos Santos (PDT).

Após analisar um esboço da planta baixa do projeto da sede da associação, o deputado fez o compromisso de destinar uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para a construção. A obra, conforme acordado com o prefeito Valdemar Gamba será executada pela prefeitura, visto que a associação realiza suas atividades esportivas em uma área pública, cedida pela prefeitura.

“A prefeitura já tem um espaço público onde eles utilizam e eu vou colocar uma emenda de R$ 300 mil para construir uma estrutura mínima para atender esses desportistas”, afirmou o deputado.

A partir de agora a associação terá que correr contra o tempo para preparar o projeto completo, com toda a infraestrutura necessária, inclusive elétrica e hidráulica, e a planilha de custo atualizada para que a prefeitura protocole junto ao Governo do Estado para a liberação da emenda que será destinada pelo deputado Nininho.

O tesoureiro da associação, Cleber Batirola, disse que a construção da sede social será importante para a realização dos eventos sociais organizados pela associação e também para as atividades esportivas envolvendo as famílias dos trilheiros.

“Chegamos para a reunião com uma expectativa e saímos com o resultado muito melhor do que nós esperávamos. A consolidação da nossa sede social vai ser de bastante importância para a nossa associação e para a comunidade local. Somos um clube de trilheiros, mas fazemos parte da comunidade e temos participado de todos os projetos sociais que somos convidados, mas faltava esse espaço pra nós, para que nossas famílias também pudessem participar desse esporte”, disse.

Fundada no dia 19 de dezembro de 2014, objetivando a prática e difusão do esporte de motociclismo “off road” em todas as suas modalidades, em caráter amadorístico, a Associação dos Trilheiros da Floresta conta com 47 membros.

No dia 23 de dezembro de 2015, a Prefeitura de Alta Floresta através da Lei 2.303/2015 cedeu em cessão de uso por um período de 20 anos um lote com área de 5 alqueires localizado na Vicinal Primeira Norte. Desde então, os trilheiros lutam para conseguir construir a sede social.

Durante a reunião o deputado Nininho enviou mensagem para sua assessoria preparar ofício para ser enviado para o Governo do Estado nesta segunda-feira (7) indicando a emenda.

Rudy Roger Vez – Só Informação