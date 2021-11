SENAR/MT: Paranaíta deve receber curso de manutenção e regulagem de colheitadeira de grãos neste mês

O mês de novembro se inicia com mais de 850 ações educacionais previstas para serem executadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) em parceria com os Sindicatos Rurais do estado. Dentre os cursos mais demandados estão o de aprendizagem em mecanização agrícola, classificação de produtos de origem vegetal e inclusão digital rural dos níveis básico ao avançado.

O andamento da safra 21/22 também demanda capacitação. Há cerca de 20 cursos de manutenção e regulagem de colheitadeira de grãos previstos para este mês. Eles ocorrerão nos municípios de Campo Verde, Sorriso, Brasnorte, Nova Mutum, Confresa, Paranaíta entre outros. Para o treinamento de mecânico de tratores há mais de 15 demandas.

A retomada dos programas e projetos em outubro também contribuíram para o aumento do índice de ações no fim do ano. Projetos como Cine Senar estiveram suspensos por cerca de 18 meses, por conta das medidas de biossegurança da pandemia da Covid-19 e foram retomados com os devidos cuidados.

Somente em novembro, estão previstos a realização de cinco eventos do programa Cine Senar que estava suspenso desde o início de 2020. Neste mês, o Cine Senar passará pelas cidades de Tesouro, Guiratinga, Gaúcha do Norte, Canarana e Carlinda. Ele levará entretenimento a comunidades rurais dos municípios com a exibição de filmes e distribuição de pipoca e algodão doce em um programa para toda a família.

Assessoria de Imprensa/Senar-MT