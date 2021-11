Prefeituras retiram máquinas que vão auxiliar na manutenção de rodovias não pavimentadas

Várias prefeituras já começaram a retirar as máquinas cedidas pelo Governo de Mato Grosso em cerimônia realizada no último dia 08 de outubro. Acorizal, Cuiabá, Curvelândia, Denise, Paranatinga, Porto Estrela, Ribeirãozinho, Santo Antônio do Leste e Torixoréu são as cidades que já estão em posse de escavadeiras, motoniveladoras e pás carregadeiras. Outras cidades já programaram a retirada para a próxima semana.

Os municípios contemplados com as máquinas precisam protocolar na Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra-MT) um ofício solicitando a cessão das máquinas, junto com o Plano de Manutenção de Rodovias e outros documentos, conforme explicado aqui. Os documentos serão analisados e após aprovado, a cessão é publicada no Diário Oficial. Os equipamentos estão sendo entregues na Arena Pantanal.

As máquinas retiradas pelas prefeituras serão fundamentais para a manutenção de estradas não pavimentadas, principalmente no período chuvoso que começa agora. “Como os problemas estão nos municípios, nada mais justo do que abastecermos os municípios com equipamentos, para que eles consigam sempre manter as estradas com boa condição de utilização”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

“Estradas boas são garantia de dignidade para a população, que vai poder se locomover quando precisar de serviços de saúde, para ir para a escola, para ir para o seu trabalho, para o produtor transportar suas mercadorias”, completou o secretário.

O Governo de Mato Grosso está entregando 192 máquinas para prefeituras e consórcios intermunicipais do Estado. Ao todo, serão entregues 122 motoniveladoras, 35 escavadeiras e 34 pás carregadeiras, somando as duas entregas, realizadas nos meses de junho e de outubro, em um investimento de mais de R$ 100 milhões.

A entrega faz parte do programa Mais MT, o maior programa de investimentos públicos da história de Mato Grosso, lançado pelo governador Mauro Mendes. Apenas para o eixo de infraestrutura estão previstos investimentos de R$ 4,73 bilhões.

Guilherme Blatt | Sinfra-MT