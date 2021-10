Conquista do vereador Marcos Menin, caminhão com baú refrigerado é entregue para a COMOV

O vereador Marcos Roberto Menin (MDB), vice-presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, participou na manhã do dia 8 de outubro, sexta-feira, em Cuiabá, da cerimônia de entrega de um caminhão com baú refrigerado para a Cooperativa Mista Ouro Verde (COMOV).

Ao enaltecer a conquista, Menin destacou os benefícios que a COMOV terá com a chegada deste caminhão. “A COMOV ganha muito principalmente para fazer o transporte e a entrega dos produtos derivados do leite no comércio local e regional”, enfatizou.

Menin agradeceu e parabenizou o deputado Juarez Costa (MDB) por cumprir com o compromisso assumido ainda em 2020, e destinar a emenda parlamentar para que o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF), adquirisse o caminhão atendendo um pedido seu para resolver o problema da cooperativa com o transporte dos produtos.

O presidente da COMOV, Antonio Favarin Sobrinho, recebeu o caminhão do Governo do Estado, juntamente com o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, e o deputado federal Juarez Costa.

“É uma conquista muito interessante que vem para ajudar muito a associação, veio nua boa hora, temos que parabenizar o deputado federal Juarez Costa por mais uma vez cumprir com o seu papel”, ressaltou Menin.