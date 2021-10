Secretária de Agricultura junto com vereadores participaram de reunião com Secretário de Estado de Agricultura Familiar Silvano Amaral

Em agenda oficial à Cuiabá, a secretária de agricultura Patrícia Sian, junto com os vereadores Benicio Leal Neto e Vileces Gonçalves, visitaram o Secretário de Estado de Agricultura Familiar (SEAF/MT) Silvano Amaral. Na pauta da reunião foram discutidos diversos assuntos para incentivar a agricultura familiar no município.

Para a secretária, Patrícia a reunião foi de suma importância. “Foi uma agenda muito importante para nosso município, onde realizamos diversas solicitações e acreditamos que em breve teremos muitas novidades. O nosso prefeito Júlio César estará em Cuiabá na próxima sexta-feira (08), recebendo das mãos do Governador Mauro Mendes e do Secretário de Estado de Agricultura Silvano Amaral uma Hilux cabine simples traçada 0km, além de calcariadeira, grade aradora, kit tecnologia e perfurador de solo. Hoje já temos uma parceria muito boa na entrega de calcário para os produtores. Quero aqui agradecer o prefeito Júlio pela oportunidade de estar à frente da pasta e por me apoiar nas minhas ações”. Diz a secretária.

