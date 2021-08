Senar-MT e Sindicato Rural capacitam bombeiros de Alta Floresta para operar drones

Entre os dias 18 a 20 de agosto, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) e o Sindicato Rural de Alta Floresta realizaram o treinamento de Operação de Aeronaves Remotamente Tripuladas – Asa Rotativa. A turma era composta por civis e bombeiros militares da 7ª CIBM.

O Senar-MT, em parceria com os Sindicatos Rurais, disponibiliza um portfólio com 350 treinamentos. Este foi solicitado pelos militares em função da aquisição de um drone pelo Comando Regional VII e 7ª CIBM. O equipamento pode voar controlado por celular ou controle remoto, cobrindo uma distância de até 13 quilômetros.

Segundo o Superintendente do Senar-MT, Francisco Olavo Pugliesi de Castro, mais conhecido como Chico da Pauliceia, a parceria entre as instituições beneficia o meio rural. “Ao saber manusear estes equipamentos, os bombeiros podem atuar de forma mais precisa no combate ao fogo, uma das principais preocupações dos produtores rurais nessa época”.

De acordo com o comandante em exercício da 7ª CIBM, 1º TEN BM Lucas, a capacitação ampliou o conhecimento para mais militares. “Com a aquisição de um drone para a Companhia, é essencial que mais militares estejam capacitados para operar o equipamento em situações diversas de atendimentos em que possa ser empregado”.

Como em muitos outros setores, os órgãos de emergência adotaram ou estão adotando a utilização do drone em situações variadas, como incêndios de grandes proporções, fiscalizações ambientais pelo CBM/MT, emergências químicas, busca e resgate em estruturas colapsadas, no trabalho de prevenção em locais de banho (salvamento aquático), dentre muitas outras situações de ocorrências.

O curso foi realizado pelo instrutor Paulo Roberto de Oliveira Filho, credenciado ao Senar-MT. Está prevista para os dias 09 a 11 de setembro, a segunda turma de militares do Comando Regional VII.

Assessoria de Imprensa/ Senar-MT com informações do Comando Regional VII – CBM-MT