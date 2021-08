Alta floresta, enfim livre para solicitar e angariar recursos

Quem foi à Câmara Municipal de Alta Floresta na última terça-feira, 10 de agosto, para a prestação de contas dos primeiros sete meses de governo do prefeito Chico Gamba, puderam ver num informativo imprenso entregue aos presentes que além dos inúmeros feitos na atual gestão, falava da primeira conquista da Administração de sua primeira certidão negativa (positiva, porem, com efeito negativo).

Falamos com o Secretário de Finanças, Paulo Moreira, que nos esclareceu sobre esse assunto, para esse algo que vinha travando o município de receber recursos estaduais e até federais.

“O que acontecia? Na maioria das vezes tínhamos que recorrer ao tribunal de contas do estado e solicitar que eles nos desse uma certidão positiva com efeito negativo para tentar resolver de imediato”. Era um paliativo. Na verdade continuávamos inadimplentes.

E qual o real motivo da Inadimplência? “Como nós não tínhamos o índice da folha dentro da Lei que não poderia ultrapassar 50% e que o último índice chegou a 59%, isso é superior à margem e isso vinha rolando nesses seis últimos anos, o tempo que nos deixou impossibilitados de pleitear qualquer recurso”, esclarece o secretário Paulo Moreira.

Ao se dizer mais tranquilo em relação a qualquer outro problema que possa vir a surgir essa certidão positiva com efeito negativo coloca o município numa situação privilegiada, mas para isso foi um trabalho árduo “tivemos que trabalhar para reduzir o número de funcionários contratados e assim reduzir o índice da folha”, mas, aquele e corre agora acabou. E isso tem ajudado, “depois que nós conseguimos essa certidão a quantidade de emendas que nos temos recebido tem sido fantástica” comemora o secretário. Paulo acrescenta: “A única coisa que hoje poderia nos impedir de receber quaisquer emendas são os projetos, mas a gente tem uma equipe muito boa, o pessoal da engenharia, em cada Secretaria está tendo as pessoas para escreverem os projetos e assim vamos trazer muitas coisas boas para Alta Floresta, melhorando na Educação, Na saúde, na infraestrutura no geral”, finaliza o Secretário Paulo Moreira.

Assessoria