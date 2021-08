“IMPACTO DA VIOLÊNCIA NA VIDA DOS FILHOS” É O TEMA DA SEGUNDA RODA DE CONVERSA DA CAMPANHA AGOSTO LILÁS

Neste dia 13 de agosto de 2021, às 17h30, teremos a segunda roda de conversa referente as discussões do mês Agosto Lilás. O tema abordado será “IMPACTO DA VIOLÊNCIA NA VIDA DOS FILHOS” e será transmitido através da Rede TV Alta Floresta – Canal 20. A roda de conversa será composta com as convidadas: Silésia Assis Duarte – Psicóloga do CREAS; Letícia Bilchi Lopes Pinheiro – Enfermeira CAPS; Maria Lúcia de Barros – Assistente Social; Dyogo Alves Matias-Psicólogo CAPS e Vilma Gamba – Primeira-dama e gestora do projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, sendo mediado pela presidente do CMDM/AF, Elisa Gomes.

A atividade faz parte da campanha “Agosto Lilás – um mês, uma cor, uma luta”, promovida pela Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Alta Floresta, com apoio da Prefeitura Municipal de Alta Floresta e segue a discussão proposta a partir da primeira roda de conversa realizada na semana anterior, com o tema “Violência Doméstica e familiar – como identificar, denunciar e ajudar as vítimas”. Nesse sentido, a professora Dra Rosane Seluchinesk, destaca durante a atividade a importância da roda de conversa, esclarecendo que “Nós temos uma sociedade na qual a mulher não é um cidadão de direitos igual aos homens, ainda que fosse colocado que perante a lei somos todos iguais – ainda hoje não somos. […] Seis mulheres falando sobre o direito da mulher é um avanço imenso, porque nós saímos de uma condição de ser parte do patrimônio dos homens, de uma sociedade patriarcal”.

A Professora ainda aponta a necessidade de acolhimento das vítimas de violência, conclamando a população quando estiver em contato com casos de violência. Ela esclarece: “Vamos dar ouvido, vamos escutar! […] Não julguem a vítima. A vítima não pode ser julgada em hipótese alguma, ela está sofrendo um ato de violência, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser ouvida!”. Dr. Laís Rezende complementa essa fala reforçando a necessidade da quebra do silêncio e a realização da denúncia: “…e você, mulher, peça ajuda! Nós estamos aqui, há uma rede de proteção para você! Peça ajuda! Disque 180, faça sua denúncia. Se for caso de flagrante, disque 190 (3521-2190)”.

E para quem precisa de mais informações e apoio, pode-se acessá-lo através do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 3521-2086 e e-mail CMDMAF@gmail.com e através do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) – 3903-1243.

Foto: Estiveram presentes durante a primeira roda de conversa: Elisa Gomes Machado – presidente do CMDM/AF; Andaracy Baleeiro – Assistente social; Tenente Eveline Wayda – comandante da patrulha Maria da Penha de Alta Floresta; Professora Dra. Rosane Seluchinesk; Dra. Laís Rezende – promotora; e Ana Paula Morais – psicóloga.

Assessoria CMDM/AF