Corpo de Bombeiros realiza desinfecção biológica em escolas rurais de Alta Floresta

Nessa quarta (23), atendendo solicitação da Escola Estadual Ouro Verde e Escola Estadual Guimarães Rosa, uma equipe bombeiro militar realizou a desinfecção biológica contra a Covid-19 das instalações dos estabelecimentos mencionados, utilizando equipamentos geradores de ozônio.

O ozônio (O3) é um gás natural formado a partir do oxigênio do ar (O2). O equipamento gerador de ozônio empregado pela 7ª CIBM usa as tecnologias de Plasma Frio e Ozônio, produzindo o gás que é capaz de combater microorganismos como bactérias, vírus e fungos presentes no ar, na água e em superfícies, de maneira ambientalmente correta e eficiente. Devido ao seu alto poder oxidante o ozônio é capaz de destruir quimicamente a parede de proteção de micro-organismos e organelas vitais para sua vida, conduzindo à sua inativação.

O trabalho realizado faz parte da Operação Biodefesa MT – 2021, desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros Militar em razão da crise pandêmica provocada pelo novo coronavírus.