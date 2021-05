Professores nomeados devem procurar a Seplag para providenciar a posse

Os 33 professores da educação básica nomeados na última sexta-feira (21.05) devem procurar a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) para dar encaminhamento à posse e efetivo exercício. O contato deve ser por meio do disque-servidor no 0800 647 3633, onde será possível ter dados sobre a posse, os exames médicos e agendamento da perícia médica. A Seplag também disponibiliza em seu site uma lista de perguntas frequentes.

As informações a respeito da nomeação estão na Instrução Normativa 03/2013, da Seplag, que “dispõe sobre o ingresso de candidatos nomeados em concurso público para cargo efetivo na Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”.

Entre os novos professores que tomarão posse está Maria Inês Fernandes Ribeiro, que leciona língua portuguesa em Várzea Grande e na sexta-feira, recebeu a “notícia do ano”. Maria Inês explica que ser nomeada efetiva é um sonho que se concretiza.

“Foram 16 anos de espera por esse momento, trabalhando como contrato temporário, cada ano em uma escola, aquela incerteza se ia conseguir pegar aulas. Mas graças a Deus e muita dedicação passei no concurso mais difícil do Estado. Valeu a pena cada experiência nesse tempo como contratada”, comemora.

Os professores empossados substituirão os com contratos temporários que atuam na rede estadual de ensino. No total, a Seduc possui em torno de 37 mil servidores. Os 33 professores nomeados vão atuar em escolas estaduais de 14 municípios.

Em pouco mais de cinco meses, a Seduc convocou 376 professores do cadastro de reserva. Em dezembro de 2020 houve o chamamento de 342 professores.