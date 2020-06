Sindicato dos Médicos de MT pede lockdown para Cuiabá e VG

Com agravamento da pandemia do novo coronavírus em Mato Grosso, o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso(Sindimed/MT) pede que os prefeitos de Cuiabá e de Várzea Grande decretem Lockdown para evitar mais mortes pela Covid-19. De acordo com a entidade, já há falta de leitos de UTI na rede particular e falta de materiais e medicamentos.

Nesta segunda-feira (22), o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB) e a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM) estiveram reunidos virtualmente para buscar alternativas ao lockdown, considerada uma medida extrema pelos Executivos dos dois municípios.

Em nota, o Sindimed alerta para as condições de trabalho que a categoria tem enfrentado nos últimos meses e que vem se agravando conforme o número de infectados aumenta. A entidade afirma que faltam não existem medicamentos para sedação de pacientes internados nas UTIs e que precisam permanecer entubados. Além disso, os relatos são de que os pacientes que entram na UTI e que são entubados, lamentavelmente, não se recuperam.

Em apenas um mês, Mato Grosso viu o número de vítimas fatais do novo coronavírus crescer 957%. No dia 21 de maio, a Secretaria de Estado de Saúde registrou 35 mortes pela doença. No mesmo dia, 21, mas em junho, o número de óbitos por coronavírus chegou a 370. Apenas neste domingo (21), foram 29 mortes. Recorde diário até o momento.

Os números são reflexo de medidas de flexibilização do isolamento social adotadas em Cuiabá e Várzea Grande, como a reabertura de shoppings e bares, aponta o sindicato. Nesse caso, o lockdown seria necessário para reduzir a pressão nos sistemas de saúde.

O sindicato ainda aponta a ineficiência isolamento seja parcial ou ‘vertical’, quando apenas de idosos e pessoas em grupos de risco deixam de circular. De acordo com a entidade, o método não é apenas seria ineficiente, mas impraticável no país, tendo em vista que incontável número de idosos residem com crianças e jovens, sendo inviável separá-los das famílias, que podem trazer o vírus para dentro de casa e contaminá-los.