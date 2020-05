Policial Militar tira foto de Flávio Migliaccio enforcado e coloca em rede social. Família vai processar o Estado

Na noite desta segunda-feira (4), Marcelo Migliaccio, único filho do ator Flávio Migliaccio, decidiu processar o Estado. Segundo ele, a foto de seu pai enforcado e já sem vida que circula nas redes sociais foi tirada pelos policiais que estiveram no sítio da família, em Rio Bonito. Sylvio Guerra foi o advogado designado para entrar com as ações.

“Foram dois agentes do Estado, dois policiais militares, que divulgaram e o Marcelo está indignado com a situação. O pai dele foi um cara que passou a vida formando crianças ensinando respeito e amor. Esses policiais carregam a bandeira do Estado na camisa. Marcelo não quis ver o pai morto no quarto e não quis ver a foto. Vamos entrar nas áreas cível e criminal. Na criminal, está previsto no artigo 212 do Código Penal, que é vilipêndio de cadáver”disse Sylvio Guerra com exclusividade à coluna.O advogado continua: “Estaremos buscando, na esfera cível, a compensação pelos danos causados à imagem do meu cliente, por se caracterizar abusiva a divulgação da imagem de Flávio, pela violação da imagem da pessoa falecida e pelo desrespeito ao luto. Ressaltamos que a fotografia foi feita dentro da propriedade privada do ator, que era uma pessoa de conhecimento público e notório, sem autorização e divulgada em mídias sociais. O filho de Flávio, Marcelo Migliaccio, doará todo o valor que eventualmente receberá em razão desta ação”.