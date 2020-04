Câmara indica ao Executivo Municipal para que amplie horários de atendimentos dos comércios locais

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Câmara Municipal de Alta Floresta, por meio dos vereadores Oslen Dias “Tuti”, Demilson Nunes, Valdecir José dos Santos “Mendonça”, José Aparecido “Cidão do Boa Nova”, Marcos Menin, Aparecida Sicuto, Luis Carlos de Queiroz, Reinaldo de Souza “Lau” e o presidente da mesa diretora, Emerson Machado, apresentou um oficio ao Executivo Municipal, em caráter de urgência, indicando ao prefeito municipal Asiel Bezerra para que reconsidere a decisão tomada no decreto 069 e amplie os horários de atendimentos presenciais, bem como o toque de recolher para as 22h00.

Neste caso, restaurantes e lanchonetes poderão ficar abertos das 07h00 às 22h00 e academias de musculação das 05h00 às 22h00. A solicitação foi levantada durante discussão na sessão ordinária desta terça-feira, dia 14 de abril. Segundo os vereadores, o pedido deve-se às inúmeras cobranças recebidas por parte dos empresários locais, cujo expediente de seus estabelecimentos impreterivelmente dão-se no período noturno. Os parlamentares argumentam ainda que a crise acarretada pelo novo coronavírus vem trazendo consequências permanentes para atividades destes setores que não poderão honrar seus compromissos em função de receitas reduzidas ou zeradas. Até o fechamento desta edição, o prefeito municipal Asiel Bezerra não havia se pronunciado sobre o assunto.