Sobe para 08 o número de casos suspeitos de Covid-19 em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Subiu para 08 o número de casos suspeitos do novo coronavírus em Alta Floresta. O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgada na manhã desta sexta-feira, dia 03, apresentou ainda os números de casos descartados, 03 ao todo e 01 excluído. Além disso, subiu para 16 o número de casos notificados de Síndrome Gripal.

Até esta quinta-feira (02) o número de casos suspeitos estava em 07. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que o número de casos confirmados de Covid-19 no estado subiu para 41, sendo que 14 deles estão hospitalizados. Cuiabá apresenta o maior número de casos, 25 no total. Em Nova Monte Verde, Tangará da Serra e na capital Cuiabá está ocorrendo a transmissão comunitária que é quando ocorre casos de transmissão do vírus entre a população, nos quais não pode se determinar a origem do contágio. Dos casos confirmados no estado, cerca de 54% são do sexo feminino. O Boletim informa ainda que 297 casos foram notificados com suspeita de Covid-19. Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas nas centrais de atendimento do Estado através do número 08000 647 1223, atendimento todos os dias das 07h00 as 19h00.