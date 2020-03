Por Covid-19, IPREAF libera décimo terceiro, pensão e aposentadoria aos servidores inativos.

A decisão foi tomada para dar aporte financeiro aos servidores aposentados e pensionistas da administração pública de Alta Floresta neste momento em que pessoas com idade superior a 60 anos ou em grupo de risco são mais vulneráveis ao Coronavírus (Covid-19).

Segundo Claudinei de Jesus, presidente do Conselho Curador do instituto, adiantar esses valores é uma forma de garantir que essas pessoas tenham recursos para manter suas necessidades, tanto de alimentos quanto de remédios. O diretor do IPREAF, Valmir Guedes, informou que 211 aposentados e pensionistas irão receber 444 mil reais em décimo terceiro e 489 mil reais em aposentadorias. Esses são os valores líquidos, já descontados todos os impostos. Visando a segurança sanitária dos servidores e aposentados e pensionistas o instituto restringiu o atendimento ao público presencial, mas disponibiliza atendimento prioritário pelo site www.ipreaf.com.br, telefones (66) 3521-2538 e (66) 98448-5800 e pelo facebook.com/ipreaf.ipreaf.