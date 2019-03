TG realiza no próximo sábado a cerimônia de matrícula da 26ª Turma de Instrução

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado no próximo sábado (30/03), a partir das 20h00, a cerimônia de matrícula da 26ª Turma de Instrução do Tiro de Guerra 09-001 de Alta Floresta. A cerimônia acontecerá na sede do TG, localizado na Rua dos Esportes, Nº 25, Setor “A”. A data marca o início das atividades letivas dos 100 matriculados no tiro de guerra 2019. “Sua ilustre presença abrilhantará ainda mais a referida cerimônia”, convidou o Subtenente Luis Fábio de Paula, Chefe da Instrução.

O atirador tem como base a formação para atendimento cívico social da cidade e de acordo com o Subtenente Fábio, todos os eventos relacionados ao atendimento à população, o tiro de guerra estará envolvido. As instruções que serão dadas são todas baseadas na legislação militar e o atirador terá noções para garantir a lei e a ordem, em atendimentos em eventos na cidade e região que precise desse tipo de tratamento. No ano passado o TG de Alta Floresta comemorou 30 anos de atividades no município; fundado em 1988, teve sua primeira turma somente 6 anos mais tarde.