Ocorrências Policiais

Casal se envolve em confusão e registra B.O. contra suspeito de agredi-los

Um casal, ambos de 30 anos, moradores do bairro Jardim das Araras, relataram a PM que foram agredidos por coronhadas pelo suspeito que é segurança de uma Compra de Ouro. Segundo os relatos das vítimas descritas no B.O., elas estavam fazendo uma mudança quando o suspeito chegou no local e foi tirar satisfações porque segundo ele, o casal estaria mandando áudios para a filha dele, momento em que entraram em luta corporal. O casal foi até a Central de Operações da PM para registrar um Boletim de Ocorrências, sendo que uma guarnição chegou a realizar rondas no local, porém, não obtiveram êxito em encontrar o suspeito.

Menor de 17 anos é aprendido por tráfico de drogas no bairro Bom Jesus

Um menor de 17 anos foi aprendido por tráfico de drogas, na rua LN5, no setor Bom Jesus. Em rondas pelo bairro, a guarnição da PM avistou o referido menor que ao ver a polícia demonstrou nervosismo. Nesse momento, uma busca pessoal foi feita e os policias encontraram porções análogas a cocaína, sendo ainda que o menor acabou confessando que possuía em cima do guarda-roupa em sua casa, mais quantidades da droga. A polícia foi até o local e encontrou oito porções análoga pasta base de cocaína. Ele foi encaminhado para a Delegacia ficando à disposição da justiça.