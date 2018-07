Palestrantes renomados irão compor o XI Seminário da Cultura que será realizado hoje pelo TEAF

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado a partir de hoje (06) o XI Seminário da Cultura que será promovido pelo Teatro Experimental de Alta Floresta. Neste ano, o seminário terá como tema ‘Arte, Memória e Cidade’ e contará com 3 mesas com a presença de palestrantes renomados do País, que irão abrir a discussão sobre qual o papel da arte na cidade e vice-versa.

A abertura acontecerá a partir das 19h30 com a presença do Engenheiro Civil e ator desde 2006 Douglas Peron, o doutorando em Gestão Urbana e atual Superintendente de Política do Turismo de MT Robson Quintino, além do arquiteto e especialista em Patrimônio Cultural Robinson de Carvalho, onde irão ministrar a palestra sobre o tema inicial.

A partir das 21h15 será realizad a a palestra ‘Territórios de Arte e Cultura’ e a mesa será composta pelos palestrantes Cínthia Mattos, empreendedora social e Gestora Comercial; o atual presidente da CUFA, Anderson Zanovello; e Wesley Ramos, ator formado pela Escola Livre de Teatro de SP.

No sábado, dia 07, a palestra ‘Arte, Resistência e os Desafios da Contemporaneidade’ será ministrada a partir das 08h00 e a mesa será composta pelos palestrantes Maria Oseia Bier, mestre em filosofia pela UFMT; Eduardo Machado, diretor e professor de teatro; e Luciano Carneiro, Historiador e Produtor Cultural.

A partir das 09h45 o ator e diretor Ronaldo Adriano juntamente com o ator e presidente do TEAF Gean Nunes, irão abrir a mesa de relatos onde serão discutidos os desafios do TEAF na preservação de sua memória. As atividades do seminário se encerrarão com a promoção de um sarau, onde diversos artistas irão animar o público presente com músicas e danças.

De acordo com Ronaldo Adriano, o seminário será aberto para toda a população, mas os interessados em adquirir o certificado após a conclusão do seminário, necessitará se inscrever através do site do TEAF, por meio do link http://www.teatroexperimental.com.br/.

O seminário foi realizado em dez anos consecutivos, mas ficou inativo durante 4 anos e como neste ano o Teatro Experimental completará 30 anos de história, os integrantes decidiram retomar a atividade como forma de presentear a população. “É um espaço de discussão, de produção de pensamento, debate e reflexão sobre coisas que são importantes e necessárias para discutir, seja no nível local, regional ou estadual”, disse Ronaldo em entrevista ao Jornal O Diário.