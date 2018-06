No Dia Internacional de Combate às Drogas e ao Tráfico Ilícito, Romoaldo fala da importância de prevenção

A luta contra as drogas sempre é uma bandeira forte no trabalho do deputado Romoaldo Júnior (MDB). Em alusão ao ‘Dia Internacional de Combate às Drogas e ao Tráfico Ilícito’, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e celebrado mundialmente no dia 26 de junho, o parlamentar chama a atenção da sociedade para a importância da prevenção sobre os perigos do uso das drogas, especialmente no meio estudantil. Na luta contra as drogas, Romoaldo vem realizando ciclos de palestras voltadas principalmente para crianças e adolescentes, denominada “Cruzada Antidrogas”, em diversas escolas estaduais e municipais do Estado de Mato Grosso.

O último município beneficiado visitado com o ciclo de palestras foi Barra do Bugres, localizado a 180 km de Cuiabá.

Romoaldo Júnior explica que o projeto surgiu da necessidade de se falar abertamente sobre o problema e de trocar e adquirir informações sobre o assunto, tendo em vista que muitos adolescentes aparentemente tranquilos, já experimentaram drogas. “Por isso é extremamente importante informar os estudantes, sobre os malefícios do vício. Temos o dia 26 de junho como o Dia Internacional de Combate às Drogas, mas precisamos diariamente fazer esse trabalho de combate e conscientização. A droga é uma pandemia e está assolando o mundo inteiro. Precisamos trabalhar para que as pessoas deixem essa dependência”, defende o parlamentar.

O deputado também reconhece a colaboração das comunidades terapêuticas no tratamento dos dependentes e diz que algumas comunidades acabam sendo perseguidas pela própria sociedade que muitas vezes não tem conhecimento sobre a dimensão do trabalho prestado por elas. Durante os anos que vem trabalhando com essa questão, Romoaldo reconhece que é grande a contribuição que as comunidades terapêuticas têm no processo de acolher os dependentes e devolvê-los para suas famílias, recuperados e livres da dependência.

Diante desta luta, o deputado tem batalhado por medidas de acesso ao auxílio financeiro do poder público às entidades que prestam atendimento a dependentes químicos, bem como a regulamentação da documentação dessas entidades junto aos órgãos de controle público, inclusive realizou audiência pública na Assembleia Legislativa para debater o assunto.

Mesmo diante do cenário caótico e desesperador causado pelas drogas, o parlamentar acredita que é possível despertar a sociedade para ter um novo olhar sobre a dependência química. “Temos esperança de que conseguiremos, um dia, acordar as pessoas e os governos para que tenhamos uma política eficiente de combate às drogas. Nossos jovens precisam de atenção, afeto e proteção. É nosso dever, arregaçar as mangas e nos lançar à árdua tarefa de combate ao uso de drogas. E o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas é a oportunidade para isso”, alerta Romoaldo.(Márcia Martins / Assessoria de Imprensa de Gabinete)