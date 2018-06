Prosseguem obras de recuperação da pista e paralelas da BR 163 em Peixoto de Azevedo

Prosseguem a todo vapor as obras de recuperação da rodovia BR-163 que tiveram início em Sinop e seguem rumo a divisa com o estado do Pará. Em Peixoto de Azevedo os proprietários de empresas, comércios, residências e demais estabelecimentos comemoram a execução dos serviços pela Empreiteira Vilasa de Belo Horizonte – MG, contratada pelo DNIT – Ministério dos Transportes para revitalizar este trecho da Cuiabá-Santarém.

O número de maquinários e operários atuando na pista chama a atenção dos que passam pela estrada federal e os indicativos mostram que o trabalho está sendo executado com maior qualidade, uma vez que a rodovia recebe um grande fluxo de caminhões e impacto diante do transporte de cargas pesadas.

A Superintendência do DNIT-MT informou que estão sendo desenvolvidas obras de recuperação do pavimento da pista de rolamento e acostamento, bem como a conservação da faixa de domínio e a promoção de melhorias estruturais da pavimentação asfáltica das travessias urbanas dos municípios que margeiam a BR-163. O sistema aplicado consiste essencialmente em manutenção, aplicado a rodovias com trechos classificados de regulares a bons.

A restauração da pista, paralelas e demais intervenções de infraestrutura dodoviária fazem parte do CREMA (Contrato de Restauração e Manutenção) desenvolvido dentro do Programa de Restauração e Descentralização de Rodovias Federais do DNIT.

Em Peixoto de Azevedo homens e máquinas trabalham na fresagem e reciclagem asfáltica, recapeamento de pontos críticos, eliminação de buracos, desnivelamentos e deterioração do pavimento.