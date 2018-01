Com golaços palmeirenses, Luverdense estreia com derrota na Copinha

O Palmeiras estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira, o Verdão venceu o Luverdense de forma tranquila por 3 a 0, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, sede do grupo alviverde nesta fase de grupos da Copinha. José Aldo anotou um golaço e outro de pênalti, e Matheus Neris fechou o marcador.

Desde o primeiro minuto, o Palestra mostrou muita superioridade sobre seu adversário. A primeira e única finalização de perigo do Luverdense na etapa inicial ocorreu apenas aos 16 minutos.

No momento, o Alviverde já vencia por 1 a 0. Com 12 jogados, o Palmeiras fez triangulação à frente da área, e Matheus Neris deu um lindo toque de letra para Léo Passos, que avançou sozinho. A marcação tocou o camisa 9 do Verdão, que caiu e a arbitragem anotou a penalidade. Na cobrança, José Aldo mostrou calma e categoria para colocar a bola nas redes.

Aos 19, o camisa 10 do maior campeão do Brasil anotou o segundo. Após sobra na meia lua, o capitão palmeirense bateu colocado de pé direito e acertou o canto do goleiro Gabriel, que nada pôde fazer.

Além do autor dos dois tentos, o zagueiro Vitão, mostrando segurança e muita qualidade na saída de bola foi outro destaque palmeirense. Matheus Neris, cotado para integrar a equipe profissional em 2018, também foi bem na etapa inicial.





No segundo tempo, a supremacia verde se manteve em campo e o terceiro gol palmeirense saiu aos 17 minutos, justamente com Matheus Neris. Após passe de Johnny, o volante arriscou um primeiro chute e carimbou a zaga, mas na sobra, acertou o canto do goleiro Gabriel.

O torneio tem a participação recorde de 128 clubes divididos em 32 grupos, e os dois melhores colocados de cada avançam para a segunda fase. Serão seis etapas de mata-mata (contando a final, marcada para 25 de janeiro, no estádio do Pacaembu). Após a estreia, o Verdão volta a campo no dia 5 de janeiro (sexta-feira), contra o Moto Club-MA, às 21h30, e no dia 8 (segunda-feira), às 20h, contra o próprio Taubaté.

O ano de 2017 foi extremamente positivo para a base do Palmeiras, com 16 títulos e oito vice-campeonatos em 38 competições disputadas – todas as categorias conquistaram ao menos uma taça. No Paulista, as cinco equipes chegaram juntas à final (Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20), e o Sub-17 ainda conquistou o título inédito da Copa do Brasil.