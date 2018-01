Concurso para procurador municipal em Várzea Grande-MT

Estão abertas até o dia 18/01 as inscrições para o concurso público de procurador municipal da prefeitura de Várzea Grande, em Mato Grosso. O concurso visa a formação de cadastro de reserva.

Os interessados precisam ter diploma de graduação em Direito e estar habilitado legalmente para o exercício da profissão. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais com salário inicial de R$ 8.800 e a taxa de inscrição custa R$ 90.

O procurador municipal deve, dentre outras funções, representar judicial e extrajudicialmente o município, em defesa de seus bens, interesses e serviços em ações em que for parte ou terceiro interessado.

As provas serão aplicadas no dia 25/02 na cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. O resultado final será publicado no dia 13/04 pelo site da organizadora do concurso.