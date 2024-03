Secretaria de Educação inicia processo de Formação Continuada dos professores da Rede Municipal de Ensino

Foi dado início a Formação Continuada para os profissionais da Rede Municipal de Educação. Neste primeiro momento, foram atendidos os professores do primeiro ao quinto ano. No entanto, ao longo do ano, todos os profissionais terão a oportunidade de participar. Esta primeira formação foi realizada na Escola Vicente Francisco da Silva.

Para a professora Erica Stefane da Silva, que atua na Rede Municipal de Educação há 12 anos, a Formação Continuada é uma ferramenta estratégica para os profissionais. “É um momento muito importante, pois aqui podemos alinhar as ações. Recebemos orientações para que possamos voltar aos trabalhos conectados”, argumenta.

Além dos professores, os Técnicos em Desenvolvimento Infantil (TDIs) também terão a oportunidade de participar. Também é importante lembrar que, apesar de ser realizada todos os anos, a Formação Continuada é um processo em consonância com o desenvolvimento da educação.

“Todos os anos nós temos essa formação, mas sempre há algo de novo. Esse momento nos proporciona um aprendizado que podemos levar para os alunos em sala de aula”, explica a professora de português Sandra de Carli, que atua há 11 anos na Escola Municipal Benjamin de Pádua.

O Diretor de Políticas Pedagógicas, Nilson Pereira, destaca que a Formação Continuada é uma ferramenta estratégica que proporcionará condições aos professores para desenvolver as capacidades e potencialidades dos alunos. “Estamos dando o início à formação que irá perdurar por vários momentos ao longo do ano. A formação é a essência do processo de sala de aula. Ao participar da formação, os professores poderão desenvolver, em sala de aula, os alunos para que possam aprimorar suas competências e habilidades na construção do conhecimento”, finaliza.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação