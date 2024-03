Escola de Governo abre inscrições para três cursos presenciais em fevereiro; confira

A Escola de Governo de Mato Grosso por meio da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão (Seplag), abriu inscrições para três cursos presenciais: Comunicação Eficaz, Administração do Tempo e Atendimento ao Público.

Ambas as capacitações têm carga horária de 8 horas de estudo e contemplam os servidores públicos do Poder Executivo estadual. É importante que os interessados estejam atentos aos prazos de inscrição, pois eles encerram em dias diferentes.

Os encerramentos de inscrições para os cursos de Comunicação Eficaz, Administração do Tempo e Atendimento ao Público estão previstos para encerar nos dias 16, 19 e 20 de fevereiro, respectivamente.

O curso de Comunicação Eficaz tem o objetivo de desenvolver competências de comunicação eficiente entre os servidores públicos. O conteúdo vai permear diversas temáticas, entre elas os fundamentos e princípios básicos da comunicação eficaz, como lidar com feedbacks e críticas e até técnicas para lidar com resistência e conflitos.

Para quem tem interesse no curso de Administração do Tempo, ele será aplicado na quarta-feira, dia 21 de fevereiro. A matriz curricular dessa capacitação vai falar sobre a dinâmica do tempo, ações multitarefas, quatro esferas da produtividade, entre outras temáticas. O objetivo é desenvolver competências de gestão de tempo e produtividade entre os servidores públicos do poder Executivo de MT.

Já o curso de Atendimento ao Público será ministrado no dia 22 de fevereiro. O objetivo dele é fornecer aos servidores públicos responsáveis por atendimento ao público as habilidades e conhecimentos para oferecer um serviço de qualidade, promovendo a satisfação dos cidadãos. O conteúdo vai abordar habilidades de comunicação, técnicas de escuta ativa, princípios éticos e comportamentais, entre outros assuntos.

Amanda Wathier | Seplag*

*Com supervisão de Dayanne Santana