Autor da chacina de Sinop já tem data marcada para enfrentar júri popular

Entre as vítimas, está uma criança de 12 anos

A juíza Rosangela Zacarkim dos Santos, da 1ª Vara Criminal de Sinop, marcou para o próximo dia 18 de julho o julgamento popular de Edgar Ricardo de Oliveira, autor da chacina que tirou a vida de sete pessoas, incluindo uma criança de 12 anos, após um desentendimento durante um jogo de sinuca em fevereiro de 2023. Edgar contou com a ajuda de um comparsa, Ezequias Souza Ribeiro, que morreu em confronto com a polícia durante a fuga. A decisão é desta quarta-feira, 14.

“Designo sessão para julgamento do acusado pelo Tribunal Popular do Júri, a realizar-se no dia 18/06/2024, com início às 08h30min”, decidiu a magistrada.

Além de marcar a data do julgamento, Santos manteve a prisão preventiva do réu.

Na mesma decisão, a juíza também permitiu que o jornalista Francisco Roberto Cabrini realizasse a entrevista com o réu, desde que seja respeitada as determinações do sistema prisional.

A magistrada decidiu pelo julgamento popular no último dia 25 de agosto e sustentou com sete testemunhas, sendo duas de defesa, o qual apontam que Edgar estava no local e participou do crime.

“Desta feita, da análise das provas contidas nos autos, conclui-se que os indícios de autoria necessários para submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri se encontram suficientemente demonstrados”, afirmou a magistrada.

Bruna Cardoso

Repórter | Estadão Mato Grosso