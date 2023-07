Em Paranaíta: Heróis da Segurança Pública recebem homenagens da Câmara de Vereadores

Na manhã desta quarta-feira (28/06) houve um momento especial em homenagem aos militares do 4° Pelotão de Polícia Militar da cidade de Paranaíta, unidade subordinada ao 8º Batalhão em Alta Floresta.

A sessão solene realizada na Câmara de Vereadores reuniu oficiais, familiares e amigos, e autoridades municipais para prestar o justo reconhecimento aos heróis da segurança pública, pela atuação de excelência no âmbito do município e região, bem como pelos projetos de cunho social desenvolvidos junto à comunidade. O momento contou com a presença do Ten. Cel. PM Benedito Ferreira e demais oficiais de Alta Floresta, do 1º Ten. PM. Felipe Cordeiro comandante da cidade de Paranaíta e de todo o efetivo do 4° Pelotão.

Na ocasião o presidente da Casa de Leis Jalison Cruz e demais colegas vereadores enalteceram e destacaram o belo trabalho realizado pelo efetivo, pontuando o bom relacionamento entre Executivo e Legislativo junto à Polícia Militar, que somados têm proporcionado bons frutos.

Prefeito Osmar por sua vez enfatizou a importância das forças de segurança, congratulou a todos os oficiais que atuam no município e região, estendendo as congratulações ao Secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel César Augusto Roveri, pela presteza com que sempre tem atendido às questões de segurança na região como um todo. O Gestor destacou e reafirmou o apoio da Gestão junto à Câmara para todos os projetos que venham contribuir com o bem-estar e segurança de nossa população

Estavam presentes os Vereadores Naldo Silveira, Soninha Berlanda, Adimilson Mota, Jenildo Miguel, Valdir Leonel, Rusdael Barbosa, Ismael Meireles entre outras autoridades, além de familiares e a sociedade Civil.

Angelo Papadopulos/Wellington Magalhães / JC

Assessoria