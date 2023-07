Estado paga folha de junho e primeira parcela do 13° salário nesta sexta-feira (30)

????????????????????????????????????

Os servidores estaduais da administração direta e indireta recebem nesta sexta-feira (30.06) o salário referente ao mês de junho. Serão depositados também os valores da primeira parcela do 13° salário, seguindo cronograma divulgado no início do ano. O pagamento líquido soma R$ R$ 1.002.067.881,12.



De acordo com dados da Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual, da folha líquida, R$ 646.212.220,98 são referentes ao salário do mês de junho e R$ 355.855.660,14 são da primeira parcela do 13º salário. Recebem o valor do décimo terceiro apenas os servidores efetivos. Para os comissionados, o pagamento será em parcela única, em dezembro.



Conforme o calendário de pagamento, o 13º salário do servidor efetivo é pago em duas parcelas iguais. Nesta sexta-feira (30) o Estado deposita a primeira parcela (50%) e a segunda (50%) será quitada no dia 20 de dezembro, junto com o décimo terceiro dos servidores comissionados.



As ordens de pagamento já foram encaminhadas ao Banco do Brasil e os valores estarão disponíveis no decorrer do dia 30. O pagamento será liberado para todos, incluindo aqueles que possuem portabilidade para outros bancos.

Assessoria | Sefaz-MT