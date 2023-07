Concurso entre estudantes vai escolher nome para as bibliotecas da Rede de Estadual de Ensino

Os estudantes da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso participam do concurso Um Novo Espaço Para Você!, lançado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) para a escolha de um novo nome para as bibliotecas das unidades escolares.



De acordo com a professora responsável pelo projeto, Nilseia Roz Maldonado, o objetivo é estimular o protagonismo estudantil e contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências, ao mesmo tempo em que promove a ressignificação do espaço para a comunidade escolar. “Queremos despertar o sentimento de pertencimento e cuidado, propiciando maior envolvimento do estudante no ambiente escolar”, afirma.



O concurso conta com três etapas, sendo elas a escolar, a da Diretoria Regional de Educação e a da Seduc. Na primeira, a comissão julgadora de cada escola deverá escolher um nome proposto pelas turmas da unidade e encaminhá-lo para a Diretoria Regional. Na segunda fase, cada uma das 15 DREs escolhe uma das propostas que chegaram à etapa regional. Por sua vez, na última fase, a comissão montada pela Seduc escolhe um único nome da lista de vencedores das etapas regionais. A escolha do nome deverá seguir critérios previstos no edital.



A professora Nilseia Maldonato ressalta que os alunos participam da primeira fase da etapa escolar, e podem escolher os nomes com quem mais se identificam.



“Na etapa escolar, os gestores devem fazer uma lista geral com todos os nomes propostos e os alunos deverão votar nos cinco que são mais significativos para o novo ambiente da biblioteca. Depois a comissão julgadora da escola escolhe um dos cinco nomes mais votados para ser encaminhado à Diretoria Regional de Educação. No fim, um único nome será mantido para todas as bibliotecas das escolas estaduais”, explica.



Conforme o calendário previsto no edital retificador n. 1/23, a etapa escolar encerra nesta sexta-feira (30.06). Já as etapas regionais e a geral estão previstas para começar nos dias 3 e 11 de julho. A divulgação do resultado será no dia 25 de julho.



A turma vencedora ganhará um aparelho Echo Dot de 3ª geração com assistente virtual Alexa.

Rayane Alves | Seduc-MT