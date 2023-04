Invasão ao Cecilia Meireles não foi ato isolado, mas ação rápida impediu algo mais trágico

Infelizmente, o ataque à escola Cecília Meireles em Alta Floresta não é um caso isolado. Nos últimos dias, houve um aumento preocupante de ataques a escolas e creches em todo o país.

O recente ataque a uma creche em Blumenau-SC ocorrido no dia 05 de abril, em que quatro crianças foram mortas por um homem armado com uma machadinha, é mais um triste exemplo do aumento da violência em ambientes escolares no Brasil. Este é um problema complexo e multifacetado que afeta a segurança e o bem-estar de alunos, professores e funcionários de escolas em todo o país.

O histórico de ataques à escolas nos últimos anos é assustador. Há pouco menos de um mês, uma professora foi morta a golpes de facas por um aluno, que ainda deixou três alunos feridos em São Paulo.

Outro exemplo recente ocorreu em março de 2019, quando dois adolescentes invadiram a Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP), e mataram sete pessoas entre alunos, funcionários e uma pessoa que estava na frente da escola. Em seguida, um dos assassinos atirou no comparsa e, então, se suicidou.

Além desses casos mais graves, há também relatos de ameaças e tentativas de invasão a escolas em diferentes estados do país.

Esses episódios deixam claro que a segurança nas escolas é uma questão urgente e que precisa ser tratada com seriedade pelas autoridades. É necessário investir em medidas preventivas e em capacitação dos profissionais de educação para lidar com situações de emergência. Além disso, é importante que a sociedade como um todo se mobilize para apoiar as escolas e garantir um ambiente seguro para os alunos e professores.

Da Redação

Jornal O Diário