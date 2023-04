Jovem tenta invadir escola estadual em Alta Floresta

Um jovem de 20 anos tentou invadir a escola estadual Cecilia Meireles, localizada no bairro Cidade Bela em Alta Floresta, na manhã desta terça-feira (13). Segundo relatos de testemunhas, o rapaz chegou ao local no início do expediente letivo gritando para as crianças que fossem embora, porque “hoje não vai ter aula”.

Ao tentar invadir a escola, o jovem teve acesso à secretaria após passar pelo primeiro muro que também é entrada principal dos alunos. No entanto, não conseguiu ultrapassar o segundo muro que daria acesso às salas de aula.

O incidente deixou as crianças e os professores da escola assustados. O diretor da instituição, Carlos Pereira, que estava de férias, suspendeu seu descanso e foi até a escola. Em entrevista à imprensa, Pereira afirmou que o jovem não estava armado, mas apresentava visível estado de confusão mental. Ele revelou que se tratava de um ex-aluno da própria escola. “A policia já veio, já tomou pé da situação, o menino B. já foi recolhido e aí ele vai responder pelos atos”, disse o diretor, que atribuiu o caso à disseminação de fakenews sobre ameaças de ataques à escolas que está ocorrendo em todo o país.

A primeira suspeita era de que o rapaz seja usuário de drogas e estivesse sob efeito de entorpecentes no momento das ameaças. A polícia foi acionada e o jovem foi detido para prestar esclarecimentos. No trajeto para o COPOM (Central de Operações da Polícia Militar) B.B. deu vários chutes e danificou a viatura. Encaminhado para atendimento médico, ele teria sido diagnosticado “em surto psicótico” em razão de esquizofrenia.

Depois que foi detido por professores da própria escola, até que a polícia aguardasse, B.B. passou a falar em “nome de Deus”, mas sempre em tom agressivo. Vídeos da imobilização do suspeito, que se espalharam nas redes sociais, demonstram a confusão mental a que estava submetido e a agressões que ele estaria fazendo “com um martelo”. Nas falas ele chega a dizer que estava armado com martelo, que não aparece em nenhuma imagem.

Da Redação

