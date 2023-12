Prefeitura realiza café da manhã em homenagem ao Dia do Pioneiro

Por iniciativa da Administração Municipal, e organizado pela Secretaria de Cultura e Juventude, o Dia do Pioneiro foi marcado por um café da manhã especial, realizado no Bosque do Pioneiro. A iniciativa contou com presença da Gestão Pública Municipal, vereadores, pioneiros e familiares.

Para a pioneira Gessy Caioni, que chegou em Alta Floresta em 1979, esse é um momento de emoção. “Plantar esta árvore em nome da família é muito gratificante. É uma emoção enorme. Parabenizo por essa iniciativa de eternizar os nomes dos pioneiros”, pontua.

O Dia do Pioneiro foi criado através da Lei Municipal nº 1.579/2007, e objetiva homenagear aquelas pessoas que contribuíram com a história de Alta Floresta. Também foi neste dia e mês, que, em 1915, nascia o colonizador Ariosto da Riva.

Para o prefeito Chico Gamba, é preciso preservar viva a história. “Estamos em confraternização para comemorar esta data. Hoje Alta Floresta é respeitada em Cuiabá e em Brasília e isso começou lá atrás com a chegada dos pioneiros que, com seu suor, ajudaram a construir nossa linda Alta Floresta”, disse.

Gamba também diz que é preciso lembrar o saudoso Ariosto da Riva, que de uma forma visionária contribuiu e muito para Alta Floresta tornar-se essa cidade que é hoje. “O último bandeirante fez uma aposta e deu muito certo. Ele foi visionário e sua liderança cativou a muitos”, finaliza.

De acordo com a redação da Lei Municipal, são considerados pioneiros desbravadores aqueles que chegaram em Alta Floresta até o dia 18 de dezembro de 1979, que é a data de emancipação do município. E, são considerados pioneiros aqueles que chegaram no município até o dia 18 de dezembro de 1986.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação