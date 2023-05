O dia do trabalhador foi marcado por ao menos três ocorrências envolvendo violência doméstica

No final da tarde do dia 1º de maio, dia do trabalhador, um acidente causado por um motorista sob a influência de álcool causou danos a uma casa localizada na Avenida Piracicaba. Segundo informações do próprio suspeito, ele havia discutido com sua esposa e, em um estado de nervosismo, saiu com seu veículo Fiat Sienna branco em direção à Rua Piracicaba, no bairro Vila Nova, entretanto, acabou perdendo o controle do carro e atingindo o muro e o padrão de energia da casa, causando ainda um buraco na parede e rachaduras.

Quando um GUPM (Guarnição da Polícia Militar) chegou ao local, o suspeito já havia se deslocado para sua casa e abandonado o veículo danificado. Após ser detido em sua residência, o suspeito afirmou ter consumido três cervejas por volta das onze horas da manhã, mas recurou-se a fazer o teste de bafômetro na central de operações. O GUPM imprimiu um auto de recusa e registrou um boletim de ocorrência na DMPJC para as devidas providências.

A proprietária da casa danificada teve sua identificação protegida e o suspeito prometeu providenciar os reparos necessários. A condução de veículo automotor sob a influência de substâncias psicoativas é uma infração gravíssima, com pena de detenção e suspensão do direito de dirigir, além de multa.

A segunda ocorrência com informações de violência doméstica foi registrada também no bairro Boa Nova. Com base nas informações fornecidas à polícia, trata-se de um caso com agressão por parte do companheiro contra a vítima, uma mulher de 21 anos. A vítima entrou em contato com a central de operações da Polícia Militar e informou sobre uma agressão sofrida. A guarnição PM em serviço atendeu a solicitação da vítima e encontrou bastante abalada e com lesões no rosto e boca, provavelmente causadas por socos desferidos pelo marido de 22 anos. A vítima foi orientada a procurar a Delegacia Judiciária de Polícia Civil para requerer medidas protetivas, uma vez que o suspeito não foi localizado.

No terceiro caso, não muito comum, a agressão teria sido desferido pela esposa contra o marido.

Segundo o informante, um homem de 44 anos, houve uma discussão em um almoço em família, onde a esposa, suspeita, começou a quebrar “as coisas” da residência sem motivo aparente. A vítima, com o objetivo de acalmar a suspeita, tentou segurá-la, mas acabou tendo seu rosto arranhado pela suspeita. A suspeita estaria grávida de quatro meses e começou a se bater, dando socos em seu abdômen.

O comunicador informou sobre o ocorrido na central de atendimento e revelou não ter interesse em representar a suspeita, mas quer se resguardar caso haja algum problema com a criança que está na barriga de sua esposa.

É importante ressaltar que a violência doméstica é um problema sério e que as vítimas precisam ser protegidas. É preciso denunciar casos de violência e buscar ajuda para que a situação não se agrave.

Da Redação

Jornal O Diário